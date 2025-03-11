Екатеринбург, 11 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге толпа иностранцев устроила давку на входе в миграционный центр МВД, расположенный на улице Сулимова. В результате дверь не выдержала натиска и слетела с петель.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Безумный Екб», видно, что у здания собрались как минимум полсотни человек, предположительно, иностранцев. Большинство спокойно ждут своей очереди, однако некоторые пытались зайти в здание, перелезая через забор крыльца.

«В миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге сегодня утром толпа снесла дверь с петель в прямом смысле этого слова», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Для урегулирования ситуации в миграционный центр прибыл наряд полиции. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в мае подразделение переедет в два новых здания по улице Кислородная. По его словам, это позволит повысить качество обслуживания граждан.

По данным местных изданий, очереди на Сулимова собираются регулярно. Иностранцы приезжают в центр, чтобы подтвердить вид на жительство в России. При этом специализированный отдел для них работает только два раза в неделю в течение двух часов.

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в 2024 году подразделения по вопросам миграции предоставили более 59 млн госуслуг. Самыми популярными из них стали учет иностранцев, регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, оформление и выдача заграничных паспортов.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 февраля в России заработал «реестр контролируемых лиц». Это база данных МВД, в которую попадут незаконно находящиеся в России иностранцы. Реестр доступен на сайте ведомства и на портале государственных и муниципальных услуг, а сведения в нём будут обновляться каждые четыре часа.

Как поясняют в МВД, в базу включат иностранцев в случае истечения у них срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания. Либо же если иностранцу аннулируют визу или иные дающие право пребывания документы.

2 февраля первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что на территории России нелегально находятся около 670 тыс. иностранцев. Он добавил, что иностранцы могут до 30 апреля 2025 года обратиться в МВД и иные ведомства, чтобы легализовать своё пребывание на российской территории.