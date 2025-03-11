Москва, 11 марта, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет добиться от США гарантии применения ядерного оружия против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с генсекретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Лавров назвал желание союзников Киева ввести миротворцев на территорию страны попыткой спасти украинские власти от «гнева народного».

Как передавало ранее ИА Регнум, 5 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на Украине между ядерными державами — Россией и США — «идет прокси-война». Он призвал положить ей конец, отметив, что понимания, как это сделать, ни у кого нет. По его словам, план украинцев и их союзников в конгрессе США и в других странах заключается в том, чтобы Киеву оказывали военную помощь столько времени, сколько потребуется. Но это не стратегия, подчеркнул Рубио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 марта, что Кремль согласен с тезисом Рубио о прокси-войне и что настало время остановить этот конфликт.

4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта запретили снабжать киевский режим американскими разведданными. Как пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира».

Этому предшествовал скандал с участием главы Зеленского в Белом доме. На переговорах в Овальном кабинете он вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Глава киевского режима отказался от требований Трампа прекратить боевые действия, его выдворили из Белого дома.

Песков 4 марта заявил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона поставлять оружие. Он также назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.