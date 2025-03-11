Братислава, 11 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Петиция для проведения референдума об отмене антироссийских санкций, набравшая более 450 тыс. голосов при необходимых 350 тыс., передана президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Об этом сообщил председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency президент Словакии Петер Пеллегрини

Он поблагодарил граждан, подписавших петицию. Теперь официальные органы, пояснил Алекса, проверят подлинность подписей.

«Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырьё покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого», — заявил Алекса журналистам перед подачей петиции в канцелярию президента.

В декабре представитель объединения «Брат за брата» Юрай Држик сообщал, что собрано более 361 тыс. подписей. Согласно законодательству республики, где проживают примерно 5,5 млн человек, для проведения референдума в республике необходимо собрать не менее 350 тыс. подписей.

Алекса пояснял, что петицию инициировали из-за усталости населения от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры. По мнению активистов, введённые против России санкции на практике обернулись ущербом для самой Словакии.

Российские власти не раз заявляли, что страна выстоит под санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, но принесли обратный результат. Выступая 21 февраля на Форуме будущих технологий, глава государства заявил о важной стимулирующей роли западных санкций для развития российской экономики. По его словам, отечественные компании стали чаще обращаться к своим учёным и получать помощь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что политика санкций оказалась неэффективной, но страны коллективного Запада не хотят в этом признаваться. Представители западных стран также неоднократно указывали на неэффективность ограничений.