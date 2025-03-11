Белореченск, Краснодарский край, 11 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Пострадавший при обрушении дома в городе Белореченске (Краснодарский край), произошедшее в ночь на 4 марта, скончался в больнице. Об этом 11 марта сообщил глава Белореченского муниципального района Сергей Сидоренко.

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«К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по ул. Красная, 84. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Сидоренко в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске произошёл ночью 5 марта. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Один из пострадавших получил сильные ожоги. По предварительным данным, в доме на четвёртом этаже произошла детонация баллонного газа. В результате обрушилось перекрытие между четвёртым и пятым этажами. Всего пострадало восемь квартир.

Из пострадавшего дома эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В пункте временного размещения находятся 25 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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