Москва, 11 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил важность повышения уровня доходов населения Архангельской области, чтобы остановить отток жителей из региона. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором Архангельской области.

Павел Львов/РИА Новости

«Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, это древние русские земли, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно, уровень доходов нужно поднимать», — сказал Путин.

11 марта Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который представил доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.

Губернатор также рассказал о прогрессе в кораблестроении, улучшении жилищных условий, ремонте дорог и мостов, модернизации аэропортов, строительстве школ и детских садов, а также о помощи участникам СВО и их семьям. Путин отметил, что уровень занятости в регионе увеличился в два раза, что является хорошим индикатором для роста доходов в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также поддержал решение Цыбульского баллотироваться на второй срок и пожелал ему удачи. Президент отметил, что, хотя в регионе остаются нерешенные проблемы, региональные власти добились нужного темпа работы по важнейшим вопросам.