Будапешт, 11 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» приостановлены из-за атаки дрона ВСУ. На объекте идут ремонтные работы. Об этом 11 марта сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Patrick Pleul/DPA/TASS

«Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода «Дружба». Из-за атаки поставки нефти в Венгрию пришлось временно приостановить», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто назвал нападения ВСУ на нефтепровод «Дружба» неприемлемыми. Он подчеркнул, что Будапешт расценивает атаку как нападение на суверенитет Венгрии.

«Нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для снабжения нашей страны нефтью, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет практически невозможна. Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — сказал Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта над территорией России были сбиты 343 беспилотника ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим этой атакой хотел продемонстрировать способность к продолжению боевых действий. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву.

1 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». В ведомстве пояснили, что целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта.

Венгрия рассматривает нападение ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» как посягательство на свой суверенитет, поскольку речь идёт об энергетической безопасности страны, заявил Сийярто. Позднее он отметил, что Будапешт может заблокировать финансирование Украины и санкции ЕС против России.