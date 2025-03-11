Москва, 11 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего финансирования фильмов режиссёра Сарика Андреасяна. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы Дмитрия Гусева к министру культуры РФ Ольге Любимовой.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Сарик Андреасян

Ранее Андреасян в станах московского киноколледжа № 40 выразил негативное отношение к авторскому кино, а также раскритиковал советского режиссёра Андрея Тарковского. В результате у него произошёл конфликт с учащимися колледжа.

«Подобное поведение не соответствует статусу деятеля, получающего государственную поддержку. Заявления Андреасяна могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодёжи, а также на репутации отечественного кинематографа. В связи с этим предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на его проекты», — говорится в обращении депутата к главе Минкультуры.

Гусев также добавил, что за последние десять лет Андреасяну выделили из бюджета около 590 млн рублей, 415 млн из которых были выданы на безвозвратной основе в виде государственных субсидий. При этом, по словам депутата, фильмы армянского режиссёра мало собрали в прокате, что говорит о их низкой востребованности среди зрителей.

Андреасян известен как режиссёр фильмов и сериалов «Чикатило», «Непрощённый», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Мамы», «Онегин» и других.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В мае дорожные инспекторы остановили автомобиль Андреасяна на Цветном бульваре. Сотрудник ГИБДД, оценив состояние водителя, предложил ему пройти тест на алкоголь. Прибор показал незначительное превышение допустимой дозы — 0,403 мг/л.