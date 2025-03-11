Москва, 11 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В Москве состоялся III Форум будущих технологий, посвящённый теме «Новые материалы и химия». Обсуждения сосредоточились на развитии индустрии новых материалов и применении её достижений в различных отраслях промышленности и экономики. Эксперты оценили итоги работы форума и отметили его вклад в науку.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На площадке форума мы представили научно-технический центр Московского политеха, который сегодня развивает R&D-компетенции в области оптоэлектроники, микромеханики, сенсорики и приборостроения для решения задач государственных и частных заказчиков в России», — сказал доцент центра проектной деятельности Московского политеха Владимир Николаев.

Он подчеркнул, что участие в форуме дает уникальную возможность погрузиться в атмосферу доверительного обмена мнениями по дискуссионным вопросам, часто не имеющим однозначного ответа.

Эксперт также отметил важность программы «Приоритет-2030», благодаря которой Московский политех активно развивает технологическую базу для работы с электроникой, изучает многослойные печатные платы. По его словам, крайне важно развивать особенности применения материалов не только для задач текущего порядка, но и для задач нового технологического уклада.

Накануне форума ученые Московского политеха в соавторстве с еще двумя российскими учеными — Юрием Кульчиным и Ольгой Володиной — опубликовали новое исследование, связанное с тепловыми технологиями обработки информации.

Инновационный алгоритм плавающего нуля, разработанный российскими учеными, поддерживает стабильность работы ячеек тепловой памяти на кремниевых пластинах при колебаниях температуры окружающей среды. Передовое решение повышает надежность и эффективность электронных устройств хранения данных и, по мнению ученых, даст возможность встраивать их в современные технологические решения.

«Алгоритм с плавающим нулем стабилизирует работу ячеек тепловой памяти на кремниевой подложке. Новый алгоритм обеспечивает устойчивую работу ячеек тепловой памяти при колебаниях температуры окружающей среды, открывая путь для передовых решений в области хранения данных», — пояснил заведующий кафедрой «Динамика, прочность машин и сопротивление материалов» Аркадий Скворцов.

Так, разработанная ячейка тепловой памяти содержит тонкопленочные структуры, использующие тепловой поток в качестве носителя информации. Международное признание актуальности проведенного исследования подчеркивается публикацией материала в престижном научном журнале Nature.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. Мероприятие проходит при поддержке правительства, а его оператором выступает фонд «Росконгресс».