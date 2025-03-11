В Джидде завершился первый раунд переговоров США и Украины
Al Arabiya: в Джидде завершился первый раунд переговоров между США и Украиной
Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. В саудовской Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Об этом 11 марта сообщил телеканал Al Arabiya.
Дискуссия касалась вопросов урегулирования украинского кризиса. Детали встречи на данный момент не раскрываются, при этом отмечается, что переговоры станут значимой частью усилий для достижения мирного решения текущего конфликта.
В состав делегации США вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Украинскую сторону представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Глава киевского режима участия в данной встрече не принимал.
Журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники ранее сообщили, что, предположительно, в ходе встречи Вашингтон намерен выяснить, к каким компромиссам готов Киев для мирного урегулирования. При этом украинская сторона собиралась предложить частичное прекращение огня, чтобы добиться возобновления поставок помощи от Штатов, отмечается в материале Financial Times.
Направляясь на переговоры в Джидду, госсекретарь США заявил, что Украина должна будет уступить территории при любом мирном соглашении. Рубио уточнил, что нужно убедиться в готовности Москвы и Киева к сложным действиям для урегулирования конфликта. Он также отказался раскрывать детали соглашения, но признал, что уступки с обеих сторон будут ключевыми.
Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде. Он отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей». Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.