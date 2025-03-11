Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. В саудовской Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Об этом 11 марта сообщил телеканал Al Arabiya.

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

Дискуссия касалась вопросов урегулирования украинского кризиса. Детали встречи на данный момент не раскрываются, при этом отмечается, что переговоры станут значимой частью усилий для достижения мирного решения текущего конфликта.

В состав делегации США вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Украинскую сторону представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Глава киевского режима участия в данной встрече не принимал.

Журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники ранее сообщили, что, предположительно, в ходе встречи Вашингтон намерен выяснить, к каким компромиссам готов Киев для мирного урегулирования. При этом украинская сторона собиралась предложить частичное прекращение огня, чтобы добиться возобновления поставок помощи от Штатов, отмечается в материале Financial Times.

Направляясь на переговоры в Джидду, госсекретарь США заявил, что Украина должна будет уступить территории при любом мирном соглашении. Рубио уточнил, что нужно убедиться в готовности Москвы и Киева к сложным действиям для урегулирования конфликта. Он также отказался раскрывать детали соглашения, но признал, что уступки с обеих сторон будут ключевыми.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде. Он отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей». Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.