Москва, 11 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» приступила к сборке корпуса реакторной установки для атомного ледокола «Ленинград» на машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск». Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

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«Для Машиностроительного дивизиона «Росатома» изготовление реакторных установок РИТМ-200 стало серийным, поточным. Это еще одно яркое доказательство, что наша отечественная промышленность первая во всем», — отметил замглавы дивизона «ЗиО-Подольск» Максим Тюкавкин.

По словам руководителя завода Антона Лебедева, накопленный колоссальный объем знаний, навыков и компетенций, которых нет ни у кого в мире, позволил освоить и запустить поточное изготовление новейших реакторных установок серии РИТМ-200 для атомных ледоколов и малой ядерной энергетики, а также их более мощных аналогов РИТМ-400, которые помогут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП).

Как передавало ранее ИА Регнум, глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 26 января 2024 года, что его корпорация совместно с Объединённой судостроительной корпорацией и Балтийским заводом сделают всё, чтобы сдать новый атомный ледокол «Ленинград» в срок или раньше.

Он добавил, что закладка ледокола стала очередным этапом в развитии всей работы России на СМП.