Москва, 11 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Аэропорты Москвы и близлежащих областей после атаки ВСУ на российские регионы в ночь на 11 марта работают штатно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ведомстве провели совещание с участием представители Росавиации, авиакомпаний и аэропортов. Пресс-служба напомнила, что утром в целях безопасности аэропорты Москвы и соседних регионов более четырёх часов не обслуживали рейсы, 83 самолёта приземлились на запасных аэродромах.

«Сейчас все воздушные гавани работают штатно, серьёзных скоплений вылетающих удалось избежать. Аэропорты постепенно возвращаются к привычному ритму», — сказано в сообщении.

Замглавы Минтранса Владимир Потешкин в ходе совещания призвал авиакомпании усилить работу кол-центров, оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании и содействовать в возврате и переоформлении билетов в случаях, если пассажир не успел на рейс по объективным причинам.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта над территорией России были обнаружены и сбиты 343 беспилотника ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим данной атакой намеревался продемонстрировать свои способности к продолжению боевых действий.

В Подмосковье в результате атаки дронов в ночь на 11 марта погибли три человека. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву. Об атаке доложили президенту Владимиру Путину.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что цель атак ВСУ — поднять дух своих бойцов, напугать жителей России и показать США, что киевский режим справляется без их финансовой помощи. Эксперт подчеркнул, что ВСУ накапливают силы для ещё более массированного удара по Москве.