Москва, 11 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Больше 80 самолётов ушли на запасные аэродромы, пока в четырёх московских, ярославском и нижегородском аэропортах действовали ограничения утром 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«83 самолета приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку», — говорится в сообщении.

В настоящее время все воздушные гавани работают штатно и возвращаются к обычному ритму работы. Серьёзных скоплений вылетающих удалось избежать, добавили в ведомстве.

Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин провел совещание после массированного налета беспилотников на Москву. Он призвал перевозчиков усилить работу кол-центров, оперативно сообщать пассажирам об изменениях в расписании, а также содействовать в возврате и переоформлении билетов, отметили в Минтрансе.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне атаки украинских БПЛА на Московский регион прием и отправку рейсов временно приостанавливали столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, а также аэропорты Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде. Ограничения действовали около четырёх часов.

В Росавиации информировали, что запасные аэродромы приняли 26 самолетов, следовавших в Домодедово; по 18 самолетов, следовавших во Внуково и Шереметьево; два самолета, следовавших в Жуковский.

Атака украинских дронов на Москву 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу, заявил мэр Сергей Собянин.

Минобороны РФ проинформировало, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских дрона, в том числе 91 беспилотник — над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 132 аппарата, в том числе шесть ударных дронов — в районе Курской атомной электростанции.