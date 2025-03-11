Москва, 11 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно устраивают массированные атаки с помощью беспилотников, пытаясь показать, что у них еще есть силы. Такое мнение 11 марта высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Их атаки — это специально сделано, в том числе чтобы показать, что у ВСУ есть силы и возможности, хотя они атакуют гражданские цели», ― процитировала Lenta.ru парламентария.

Однако, по словам Чепы, это скорее будет иметь абсолютно негативные последствия для всех здравомыслящих политиков.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

В результате атаки дронов в Подмосковье пострадали несколько десятков человек, трое погибли.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака украинских дронов на российскую столицу 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на город сотни БПЛА. По его словам, средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

По данным Минобороны, российские войска ночью 11 марта уничтожили 343 украинских БПЛА. Из них шесть дронов были ударными, их перехватили в районе Курской атомной электростанции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что данная атака доказывает террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские формирования запускали беспилотники на Москву и Московскую область как минимум из трех областей Украины.