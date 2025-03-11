В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения на двух школьников
Нижний Новгород, 11 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения школьника с ножом на двух одноклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в своем Telegram-канале.
«В следственные органы СК России по Нижегородской области поступила информация о госпитализации двух учеников одной из школ областного центра с колото-резаными ранениями. По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, сегодня утром, 11 марта в одной из школ Нижнего Новгорода ученик восьмого класса ранил одного из одноклассников в шею, второго — в живот, после чего сбежал. В школу прибыли медики, сотрудники Росгвардии и ОМОН. Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет.
Предположительно, агрессивное поведение подростка спровоцировали издевательства со стороны сверстников, сообщил Telegram-канал «112».
Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между школьниками. В образовательное учреждение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.
Позже в региональном отделении МВД сообщили о задержании нападавшего — восьмиклассника нашли на улице Дубравной, он прятался в лесопосадке. Сейчас ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.