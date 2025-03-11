Нижний Новгород, 11 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения школьника с ножом на двух одноклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в своем Telegram-канале.

Telegram/Нижегородский Следком

«В следственные органы СК России по Нижегородской области поступила информация о госпитализации двух учеников одной из школ областного центра с колото-резаными ранениями. По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, сегодня утром, 11 марта в одной из школ Нижнего Новгорода ученик восьмого класса ранил одного из одноклассников в шею, второго — в живот, после чего сбежал. В школу прибыли медики, сотрудники Росгвардии и ОМОН. Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952620" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ученик напал с ножом на одноклассников прямо в школе в Нижнем Новгороде

Предположительно, агрессивное поведение подростка спровоцировали издевательства со стороны сверстников, сообщил Telegram-канал «112».

Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между школьниками. В образовательное учреждение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.

Позже в региональном отделении МВД сообщили о задержании нападавшего — восьмиклассника нашли на улице Дубравной, он прятался в лесопосадке. Сейчас ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.