Москва, 11 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал ИА Регнум, что у сегодняшней массированной атаки дронами на Москву есть несколько основных причин. По его словам, атака связана с поражениями ВСУ на курском направлении и желанием киевского режима перевести информационное внимание украинцев от побед российской армии в Курске на якобы успешные атаки дронами. По мнению Кнутова, атаки должны психологически поднять дух солдат ВСУ и напугать жителей России. Также одной из причин является желание показать США, что киевский режим справляется без их финансовой помощи и может самостоятельно создавать оружие. Эксперт подчеркнул, что киевский режим накапливает силы для еще более массированного удара по Москве.

Roman Naumov/Global Look Press

В ночь на 11 марта 343 беспилотника атаковали российские регионы, 91 из них сбили в Москве и Московской области. В результате атаки пострадали 20 человек, из них трое скончались, повреждены жилые дома и транспортные средства. Атака на столицу стала самой массированной за все время.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952619" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия падения беспилотников в Московской области

«Они будут накапливать эти дроны и будут наносить удары еще сильнее. У них три основных вида дронов», — рассказал эксперт Кнутов.

По словам Кнутова, ВСУ сейчас находятся в состоянии агонии из-за поражений на фронте, предстоящих переговоров и из-за уменьшения финансовой помощи от Америки. Киевский режим усиливает атаки дронами на столицу и на приграничные города. Но, как рассказал эксперт, стоит ожидать еще более массированного удара.

«Значит, есть три причины. Первая — это месть за Курск. Наша армия берет ВСУ в «котел». Вторая причина — это демонстрация американцам своих возможностей и без их поддержки. Третья цель — переключить общественное мнение украинцев от поражении под Курском на якобы успешную атаку дронами», — говорит эксперт.

Эксперт предполагает, что киевский режим продолжит наращивать силы и совершенствовать свои дроны для дальнейших атак на мирных жителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/75G2lbRvq" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия атаки дронов на Подмосковье

Сегодня города России были атакованы тремя основными видами дронов киевского режима: дроном-камикадзе «Лютый», дронами PD-2 и «Рубака».

Украинский дрон-камикадзе «Лютый» является почти точной копией турецкого дрона «Байрактар». Дроны «Лютый» могут летать на расстояние 1050—1150 км. Вес аппарата превышает 200 килограммов, а его грузоподъемность варьируется от 50 до 75 килограммов. Стоимость одного беспилотника — 200 тысяч долларов.

Дрон-камикадзе «Рубака» — это боевой дрон стратегического назначения, был впервые представлен в начале августа 2023 года. Этот беспилотный аппарат эксплуатируется Главным управлением разведки минобороны Украины. Дистанция полета дрона составляет 500 километров. Масса боевой нагрузки варьируется от 2–5 до 15 килограммов. Дрон не оснащен оптико-электронной станцией, но имеет инерциальную систему наведения. Стоимость одного беспилотника, не учитывая специальное оборудование, запасные части и станции управления, которые могут входить в комплект, оценивается примерно в 550 тысяч гривен (примерно 1 179 000 рублей).

Беспилотник PD-2 отвлекает на себя внимание систем ПВО. Согласно общедоступным источниками известно, что модульная версия БПЛА PD-2 стоит примерно 300 тысяч долларов.