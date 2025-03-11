Москва, 11 марта, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта опроверг утверждения о том, что Москва якобы выдвигает «невыполнимые» требования для урегулирования украинского конфликта.

Сергей Фадеичев/ТАСС

С соответствующими заявлениями ранее выступили в СМИ ряд представителей силовых ведомств западных стран. По их утверждениям, Москва выдвигает невыполнимые требования, поскольку не настроена на переговоры всерьёз.

«[Утверждения] не соответствуют действительности», — заявил Песков в интервью информагентству Bloomberg.

Россия открыта для мирных переговоров, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. Он отметил, что процесс будет запущен в ближайшее время.

При этом после переговоров глав России и США целый ряд европейских политиков высказались в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в этих заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства тем, что у Украины якобы есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь заявила, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия.