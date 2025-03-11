Казань, 11 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Мировой суд Вахитовского района Казани назначил 15 суток административного ареста водителю такси, врезавшемуся в остановку, из-за чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает МВД по Татарстану в своём Telegram-канале.

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«В отношении Крусева Евгения Сергеевича было вынесено административное наказание в виде ареста на 15 суток по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»)», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.

ДТП произошло 10 марта, пострадали 11 человек, включая 12-летнего ребёнка. Девять пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Как сообщало ИА Регнум, трое из девяти пострадавших, госпитализированных после наезда такси на автобусную остановку в Казани, выписаны из больницы и направлены на амбулаторное лечение после обследования и оказания медицинской помощи.