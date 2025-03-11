Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Беспилотники, которыми украинские формирования атаковали Московскую область, летели в сторону столицы целыми группами. Об этом во вторник, 11 марта, в беседе с ИА Регнум рассказала очевидица из микрорайона Востряково в Домодедово Московской области.

ИА Регнум

По словам местной жительницы, строем пролетели четыре БПЛА, потом последовал пятый дрон. Украинские аппараты направлялись в сторону трассы «Дон». Затем раздались хлопки, предположительно, от работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Это и не «Баба-яга», где вот четыре этих вертолетика с пропеллером впереди, вот такие с узким крылом. Узкое крыло, это я запомнила. А форма самолетика <…> наверное, метр по длине, может, или чуть больше», ― поделилась женщина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия атаки дронов на Подмосковье

Она рассказала ИА Регнум, что всё произошло на рассвете, ближе к шести часам утра.

«Ночь еще, можно сказать. И они — сразу четыре штуки — вот прям таким квадратом летели. <…> Но я его (дрон. ― Прим. ред.) уже не увидела, только звук тарахтящий, как мотоцикл. Мне показалось, что они все были одного типа. Вот такие, с узкими крыльями. На самолёты похожие», ― добавила очевидец.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

В Домодедово от падения осколков беспилотника на парковке рядом с производственным комплексом и развлекательным центром компании «Мираторг» в селе Ям начался пожар. В результате атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице. Позднее в медучреждении умер еще один пострадавший.

Также в Домодедово обломки дронов упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Из-за атаки дронов временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, на запасные аэродромы ушли десять самолетов. Кроме того, в Домодедово ограничивали движение поездов в сторону Москвы и обратно.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские формирования запускали беспилотники на Москву и Московскую область как минимум из трех областей Украины. По его словам, их направляли группами по 6–12 штук.

По данным Минобороны, российские войска ночью 11 марта уничтожили 343 украинских БПЛА. Их них шесть дронов были ударными, их перехватили в районе Курской атомной электростанции.