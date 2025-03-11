Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Число погибших в результате ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Подмосковье увеличилось до трёх. Об этом 11 марта сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли», — написала Хрусталева в Telegram-канале.

Глава городского округа выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пообещала оказать им всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили более 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА был перехвачен над Московской областью. Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а ещё один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

По его словам, медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. В частности, шесть человек, в том числе четырёхлетний ребёнок, пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину с травмами головы. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ещё 126 беспилотников сбили над Курской областью, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ночную атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что данная атака доказывает террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения устроили массированную атаку на столицу и Московский регион как минимум из трёх областей Украины — Днепропетровской, Сумской и Черниговской. По его словам, ВСУ использовали различные виды БПЛА. Задачей киевского режима было перегрузить российские средства противовоздушной обороны, заключил Рогов.