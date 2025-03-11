Москва, 11 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины после мирного урегулирования выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Булкин/ТАСС

«Миротворцы будут, так сказать, охранять что? Остатки киевского неонацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, язык, средства массовой информации, запретил украинскую каноническую православную церковь? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расистской практики киевским режимом? С этим сначала надо разобраться. Потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного», — отметил он.

Лавров выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, прошедших в Москве.

Как передавало ИА Регнум, ранее Синирлиоглу, находящемуся в Москве с рабочим визитом, показали последствия атаки украинских беспилотников на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители ОБСЕ смогли на месте ознакомиться с реальностью вместо того, чтобы узнавать о происходящем из сводок.