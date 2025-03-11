Москва, 11 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Российские войска ночью 11 марта уничтожили 343 украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Ночью 11 мартав преддверии американо-украинских переговоров киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что благодаря слаженным действиям расчётов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы удалось сорвать цель удара киевского режима.

Из 343 сбитых дронов шесть были ударными беспилотниками, перехваченными в районе Курской атомной электростанции.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные попытки киевского режима разрушить перспективу мирного урегулирования конфликта, отметив, что атаки украинских БПЛА могут серьезно затруднить процесс мирных переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ночная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье свидетельствует о том, что российские войска удерживают инициативу на поле боя.