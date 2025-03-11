Москва, 11 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским поддержал его решение пойти на второй срок и пожелал успехов. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель

Цыбульский отметил, что для него важно отношение президента к его возможному новому выдвижению.

Путин заявил, что в Архангельской области есть и не до конца решённые проблемы, среди которых — отток населения и невысокий уровень доходов, но при этом по вопросам, зависящим от региональных властей, набран «необходимый темп» работы.

«Очень надеюсь на то, что Вы в таком же темпе будете работать дальше. Хочу пожелать успехов Вам», — сказал глава государства.

Выборы губернатора Архангельской области прошли в сентябре 2020 года. Цыбульский набрал 69,63% голосов и был избран главой региона сроком на пять лет.

Как передавало ИА Регнум, в ходе рабочей встречи Цыбульский представил Путину доклад о социально-экономическом развитии региона в течение последних пяти лет. В частности, он рассказал о работах по привлечению инвестиций, развитии кораблестроения, ремонте дорог и мостов, модернизации аэропортов, строительстве школ и детских садов, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, а также помощи участникам СВО и членам их семей.

В декабре 2023 года Путин посетил Архангельскую область. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске. Также Путин провёл встречу с Цыбульским. Президент и губернатор обсудили возможность строительства новых судоверфей в регионе.