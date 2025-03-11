Симферополь, 11 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Украинские формирования устроили массированную атаку с помощью беспилотников на Москву и Московскую область как минимум из трех областей Украины. Об этом со ссылкой на оперативную информацию 11 марта сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ashley Chan/Global Look Press

«Запускались дроны группами по 6–12 штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму [главы киевского режима Владимира] Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», ― процитировало «РИА Новости» Рогова.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины использовали для атаки различные виды ударных дронов. По его словам, задачей киевского режима было перегрузить российские средства противовоздушной обороны.

«Но наши защитники неба отработали на высшем уровне, не допустив масштабных разрушений», ― указал Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

По данным Минздрава РФ, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. В результате атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице. Позднее в медучреждении умер еще один пострадавший.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака украинских дронов на российскую столицу 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на город сотни БПЛА. По его словам, средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили 343 украинских дрона ночью над регионами России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что данная атака доказывает террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».