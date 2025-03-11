Нижний Новгород, 11 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Подростка, ранившего ножом одноклассников в Нижнем Новгороде, задержали. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Нижегородской области.

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Восьмиклассника нашли на улице Дубравной. С ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Школьник 2010 года рождения прятался в лесопосадке. Предположительно, агрессивное поведение подростка спровоцировали издевательства со стороны сверстников, сообщил Telegram-канал «112».

Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между школьниками. В образовательное учреждение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижнем Новгороде ученик восьмого класса ранил одного из сверстников в шею, второго — в живот, после чего сбежал. В школу приехали медики, сотрудники Росгвардии и ОМОН. Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет.