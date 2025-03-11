Курск, 11 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в больнице российских военнослужащих, участников операции «Поток», которые проползли по газовой магистрали в тыл Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе.

кадр из видео

По его словам, бойцы не считают себя героями, а лишь отшучиваются, что это их работа. Он напомнил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» ползли по трубе 14 км. На протяжении шести суток они находились под землёй без воды и достаточного количества кислорода.

«У одного из бойцов с позывным Добрыня рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддаётся», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

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По словам врио губернатора, на данный момент военнослужащие находятся под наблюдением врачей. Он также выразил уверенность в том, что операция «Поток» будет вписана золотыми буквами в историю спецоперации, о ней будут писать книги, снимать фильмы и рассказывать детям в школах. Пока у России есть такие защитники, она останется непобедимой, заключил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обнародовал в Telegram-канале свой разговор с бойцами перед началом данной операции, назвав «бросок через трубу» в тыл противника по-настоящему историческим.

Позже военный корреспондент в Telegram-канале RT рассказал подробности операции российских военнослужащих. По его словам, бойцы — инженеры продумали систему вентиляции, проделывая в определённых местах трубы отверстия для поступления воздуха. Военные продвигались группами по пять человек, держа дистанцию примерно по десять метров, а когда останавливались, расходились друг от друга на пару метров. Это позволяло им нормально дышать.

О том, что операция «Поток» на треть сократила численность украинских боевиков в районе Суджи и что бойцы ВС РФ смогли войти в населённый пункт, сообщили источники Telegram-канала Mash. Отмечается, что кроме спецназа «Ахмат» в операции были задействованы сотни человек. Сам трубопровод ранее использовался для транзита российского газа через Украину. Киев остановил его 1 января 2025 года.