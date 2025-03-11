Москва, 11 марта, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Горького в ДНР. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Горького Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации в минувшие сутки составили до 1240 человек. Также в ночь на 11 марта над территорией российских регионов были обнаружены и сбиты 343 беспилотника противника. В Минобороны подчеркнули, что киевский режим данной атакой намеревался продемонстрировать свои способности к продолжению боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 марта в военном ведомстве проинформировали, что ВС РФ в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника составили более 270 человек. 9 марта сообщалось об освобождении Константинополя в ДНР, Лебедевки в Курской области и Новенького — в Сумской области.

В Подмосковье в результате атаки дронов в ночь на 11 марта погибли три человека. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву. Об атаке доложили президенту Владимиру Путину. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя и отметила, что такие действия доказывают террористическую сущность киевского режима.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил, что российские войска нанесли противнику серию поражений по всей протяжённости линии фронта от Суджи и Купянска до Покровска и Курахово. Эксперт указал, что за минувшую неделю ВСУ были вынуждены отойти с занимаемых рубежей, а на отдельных участках фронта противник и вовсе готовится к стратегическому отступлению.