Суджа, Курская область, 11 марта, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Находящаяся в курской Судже украинская группировка лишилась связи с командованием, бойцы противника массово покидают позиции в районном центре. Об этом сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Солдаты ВСУ, утратившие связь с киевским командованием, уже вторые сутки массово бегут из районного центра, попадая под удары наших артиллеристов и операторов БПЛА», — говорится в сообщении.

На фоне хаотичного бегства украинские подразделения несут колоссальные потери. ВСУ теряют и технику, и людей, которые панически боятся попасть в полное окружение, добавил собеседник агентства.

По его словам, ожесточенные бои идут в лесах под Суджей. Российские подразделения упорно продвигаются на всех участках и выбивают противника из оборудованных опорных пунктов.

Минобороны России 11 марта проинформировало об освобождении за минувшие сутки 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. В ведомстве уточнили, что противника выбили из Агронома, Богдановки, Бондаревки, Дмитрюкова, Зазулевки, Ивашковского, Колмакова, Кубаткина, Мартыновки, Михайловки, Правды и Южного.

За сутки потери ВСУ в Курской области превысили 270 бойцов, также были уничтожены несколько десятков единиц техники, в том числе два танка и четыре боевые машины пехоты. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 66,5 тыс. военных и тысячи единиц техники, в том числе 391 танк, 311 боевых машин пехоты и 272 бронетранспортёра.

Оборонное ведомство также сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Курск» и ход выполнения боевых задач по нейтрализации противника в курском приграничье. Он отметил успехи в выполнении поставленных задач, дал указания по дальнейшим действиям и вручил награды отличившимся военнослужащим.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов отметил в статье от 10 марта, что российские войска нанесли противнику серию поражений по всей протяжённости линии фронта от Суджи и Купянска до Покровска и Курахово. За минувшую неделю ВСУ были вынуждены отойти с занимаемых рубежей, а на отдельных участках фронта противник и вовсе готовится к стратегическому отступлению, указал эксперт.