Видное, Московская область, 11 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Четверо пострадавших в результате ночной атаки дронов ВСУ на Подмосковье остаются в больнице в Видном. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших. Среди них 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, её 64-летняя мать и трёхлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребёнка не обнаружено, от осколков мальчика прикрыла бабушка», — говорится в сообщении.

Воробьёв также уточнил, что в больницу был доставлен 17-летний подросток с лёгкими порезами, однако его вскоре отпустили домой. Губернатор также поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений. По его словам, все пострадавшие получат максимум внимания.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

Воробьев ранее сообщал, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице. По словам главы региона, медики оказали помощь ещё 13 пострадавшим. Позже глава Домодедово Евгения Хрусталева сообщила о смерти ещё одного пострадавшего мужчины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что данная атака доказывает террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».