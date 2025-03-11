Санкт-Петербург, 11 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина скончалась спустя сутки после пластической операции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по региону.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе женщине проведена операция. В послеоперационный период жалоб на самочувствие она не высказывала. Ночью 5 марта её состояние ухудшилось, и медицинский персонал обнаружил пациентку в тяжёлом состоянии. Женщину срочно госпитализировали в другое медицинское учреждение, где проводились реанимационные мероприятия, однако вскоре она скончалась.

Следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, установления причинно-следственной связи смерти, а также лиц, причастных к совершению преступления. Назначены экспертизы.

«Фонтанка» уточнила, что женщине было 56 лет, она проходила операцию по удалению жировых отложений и избытка кожи на животе.

Как передавало ИА Регнум, 24 января в Подольске женщина умерла в частной клинике после операции по удалению грыжи. 50-летняя Светлана обратилась в медцентр с жалобами на боли в спине, обследование выявило межпозвоночную грыжу. Операция прошла без противопоказаний, но спустя два часа состояние пациентки ухудшилось, и её перевели в реанимацию, где она скончалась. Правоохранительные органы проводят расследование.