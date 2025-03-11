Пакистан, 11 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. В юго-западной провинции Белуджистан Пакистана группа неизвестных вооруженных боевиков ранила водителя поезда и взяла в заложники 450 пассажиров. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Мухаммеда Кашифа.

FAYYAZ AHMAD/EPA/ТАСС

Как передает агентство, сепаратистское движение «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за нападение, указано, что группировка подорвала железнодорожные пути и контролирует поезд в отдаленном районе Сиби.

Неназванный сотрудник полиции сообщил AFP, что поезд застрял «прямо перед туннелем, окруженным горами».

Армия Освобождения Белуджистана и Республиканская Армия Белуджистана с 2021 года борются с федеральным правительством за автономию региона. Группы несут ответственность за ряд терактов и нападений на военнослужащих и полицейских.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября телеканал Geo News распространил информацию о том, что возле железнодорожного вокзала в Кветте прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошёл в кассе вокзала перед прибытием поезда на платформу. В результате теракта 24 человека погибли и 53 получили ранения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру указанной страны Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта.

Российский лидер отметил, что власти России продолжат тесно взаимодействовать с пакистанской стороной в вопросах борьбы с любыми формами и проявлениями терроризма.