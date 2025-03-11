В Пакистане вооруженные боевики взяли в заложники 450 пассажиров поезда
Пакистан, 11 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. В юго-западной провинции Белуджистан Пакистана группа неизвестных вооруженных боевиков ранила водителя поезда и взяла в заложники 450 пассажиров. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Мухаммеда Кашифа.
Как передает агентство, сепаратистское движение «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за нападение, указано, что группировка подорвала железнодорожные пути и контролирует поезд в отдаленном районе Сиби.
Неназванный сотрудник полиции сообщил AFP, что поезд застрял «прямо перед туннелем, окруженным горами».
Армия Освобождения Белуджистана и Республиканская Армия Белуджистана с 2021 года борются с федеральным правительством за автономию региона. Группы несут ответственность за ряд терактов и нападений на военнослужащих и полицейских.
Как передавало ИА Регнум, 9 ноября телеканал Geo News распространил информацию о том, что возле железнодорожного вокзала в Кветте прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошёл в кассе вокзала перед прибытием поезда на платформу. В результате теракта 24 человека погибли и 53 получили ранения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру указанной страны Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта.
Российский лидер отметил, что власти России продолжат тесно взаимодействовать с пакистанской стороной в вопросах борьбы с любыми формами и проявлениями терроризма.