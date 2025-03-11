Москва, 11 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

Глава региона представил Путину доклад о социально-экономическом развитии региона в течение последних пяти лет.

«[Валовый региональный продукт] Архангельской области увеличился на 50%: с 550 до 834 млрд рублей. В 2024 году доходы бюджета выросли с 55 до 98 млрд рублей. В настоящее время объём инвестиций — около 120 млрд рублей», — отметила пресс-служба.

Также Цыбульский доложил президенту о развитии кораблестроения, работах по лесоустройству, ремонте дорог и мостов, модернизации аэропортов, строительстве школ и детских садов, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, развитии ипотеки, а также помощи участникам СВО и членам их семей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин проводил рабочую встречу с главой Архангельской области в ноябре 2024 года. Цыбульский доложил президенту о социально-экономическом развитии области, помощи участникам СВО и их семьям и поставках в зону проведения СВО дронов, произведённых в Архангельской области. Глава государства призвал активнее работать над снижением доли аварийного жилья в регионе.

В декабре 2023 года Путин посетил Архангельскую область. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске. Также Путин провёл встречу с Цыбульским. Президент и губернатор обсудили возможность строительства новых судоверфей в регионе.