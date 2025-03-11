Москва, 11 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Городские службы Москвы работают над устранением последствий падения обломков украинского дрона на Домодедовской улице, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков в интервью телеканалу «Москва 24».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, беспилотник был сбит на улице Домодедовская, 27.

«От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления», — уточнил Бирюков.

Он добавил, что в настоящее время ситуация в городе стабильная, коммунальные службы оперативно реагируют на происшествие. Жертв нет, затруднений в движении транспорта возле места падения дрона не наблюдается — все улицы доступны для горожан.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 марта произошла самая крупная атака украинских дронов на столицу. По данным Собянина, средства ПВО уничтожили 74 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.