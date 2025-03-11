Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Американская делегация опоздала на встречу с представителями киевского режима в саудовской Джидде. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости. LIVE».

Saul Loe/AP/TASS

«Начало встречи задержали из-за опоздания американской делегации. В Сети уже появились первые кадры со встречи», — отметили на телеканале.

Причины опоздания американцев не раскрываются.

Ранее МИД Украины было опубликовано видео с украинской делегацией, прибывшей на переговоры в Джидду. На нём запечатлены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. Также видно, что Сибига и Ермак одеты в официальные костюмы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в итоге не принял участия в данной встрече.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде. Он отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.