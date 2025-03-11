Нижний Новгород, 11 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в одной из школ ученик восьмого класса ранил ножом двух одноклассников. Об этом 11 марта сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

ИА Регнум

По словам очевидцев, школьники получили ранения в шею и в живот. Нападавший сбежал.

Сейчас в учебном учреждении находятся сотрудники Росгвардии и ОМОН, прибыли кареты скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщал ИА Регнум, 4 февраля подобный случай произошел в Екатеринбурге. Ученик напал на одноклассника с ножом и ударил его в спину. По предварительной информации, ранее школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них. После этого обиженный ученик пришёл на занятия с ножом. Пострадавшего госпитализировали.

6 декабря ученик одной из школ Краснодара напал с ножом на одноклассников. Два человека пострадали, их госпитализировали с колото-резаными ранами. Нападавшего задержали. 11 декабря суд не стал арестовывать злоумышленника, но ограничил его в передвижении и запретил ряд действий. Подростка также обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. В январе стало известно, что семью школьника, напавшего на сверстников, выдворили из России.