Москва, 11 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. На Украину завезено уже так много оружия, что и в случае остановки поставок его хватит на месяцы, заявил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет ещё многие-многие месяцы чем и на что воевать», — сказал Песков в ходе выступления на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики в Москве.

Пресс-секретарь президента отметил, что аналогичным образом обстоит дело и со связью. Песков считает, что, если Илон Маск и отключит Starlink для ВСУ, киевский режим вскоре получит альтернативу.

Как передавало ИА Регнум, Маск, ранее утверждавший, что без Starlink ВСУ не смогут удержать фронт, 10 марта заявил, что, несмотря на своё несогласие с некоторыми действиями киевского режима, никогда не отключит Starlink для Украины.

В начале марта новая администрация США приостановила военные поставки на Украину, а также перестала предоставлять Киеву разведданные и запретила это делать Великобритании. Спутниковые снимки использовались ВСУ для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог отметил, что Вашингтон ограничением поддержки Украины пытается подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. При этом власти ЕС заявили, что обсуждают возможность увеличения поставок оружия Киеву.