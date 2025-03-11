Москва, 11 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Россия ценит решение нового генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу приехать в Москву. В последние годы руководители организации не делали этого под разными предлогами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу

Он напомнил, что в июне 2021 года Россию посетила Хельга Шмид, занимавшая пост генсека ОБСЕ, а в феврале 2022 года — бывший министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который тогда бы председателем ОБСЕ.

«С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами ОБСЕ является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата», — сказал Лавров по итогам переговоров с Синирлиоглу.

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