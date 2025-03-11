Москва, 11 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Еще один пострадавший при атаке украинских беспилотников в Подмосковье скончался, число погибших таким образом возросло до трех. Об этом сообщает глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. <…> Окажем всю необходимую помощь семьям», — написала Хрусталева в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

По словам главы региона, медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. В частности, шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину с травмами головы. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

О падении обломков дронов информировали из подмосковных Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что данная атака доказывает террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вряд ли откажется от своей нацистской сущности. Комментируя атаку дронов ВСУ на Московскую область и другие регионы, он отметил, что если ВС РФ атакуют исключительно военные объекты, то киевский режим — социальные объекты и жилые дома.