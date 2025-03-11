Москва, 11 марта, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Принципы и цели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время грубо нарушаются. Об этом 11 марта на переговорах с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Софья Сандурская/ТАСС

«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что сейчас ОБСЕ находится в глубоком кризисе по вине стран — членов НАТО и Европейского союза. Лавров отметил, что Синирлиоглу возглавил секретариат в «непростые времена», добавив, что Москва рассчитывает на опыт и мудрость нового генерального секретаря организации.

«У нас нет сомнений, что вы сделаете всё возможное для того, чтобы вернуть ОБСЕ к истокам, к тем самым принципам, которые торжественно были провозглашены на многочисленных саммитах, в декларациях и которые сейчас очень-очень нужны Европе», — заявил российский министр.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ, а также указал на бездействие организации в отношении действий киевского режима.

Министр также обозначил, что обвинения ОБСЕ в агрессии России не обоснованы, так как Вашингтон напал на Москву руками Киева, ведёт войну силами украинских неонацистов, вооружает их, помогает им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями, а также напрямую участвует в подготовке этих обстрелов.

Постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич 8 февраля заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе балансирует на грани искусственной комы. По его словам, дальнейшее будущее организации будет зависеть от действий Финляндии, которая сейчас является председателем ОБСЕ.

11 марта высокопоставленная делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с генеральным секретарем находится в России с рабочим визитом.