Москва, 11 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Американский блогер Лекс Фридман 11 марта сообщил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки дронов ВСУ.

x.com/lexfridman

«Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к тому месту, где я нахожусь», — написал Фридман на своей странице в соцсети X.

Блогер сообщил, что он не пострадал, и отметил, что подобные атаки «не являются действиями двух сторон, продвигающих мир».

Фридман ранее сообщал, что хотел бы взять интервью у президента России Владимира Путина. В Кремле подтвердили его запрос и отметили, что договорённость пока не достигнута.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 беспилотников ВСУ над территорией десяти российских регионов, в том числе 126 над территорией Курской области и 91 над Московской областью.

В Подмосковье два человека погибли, кроме того, медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Об атаке доложили президенту. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что если ВС РФ атакуют исключительно военные объекты, то киевский режим — социальные объекты и жилые дома, что подтверждает его нацистскую сущность. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя и отметила, что такие действия доказывают террористическую сущность киевского режима.