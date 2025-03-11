Москва, 11 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд заочно осудил на 25 лет командира бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ расстрелять село в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами. Об этом 11 марта сообщила Генеральная прокуратура РФ.

кадр из видео Павло Розлач (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

По версии следствия, 10 августа 2024 года командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павло Розлача (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) отдал незаконный приказ подчинённым об обстреле села Большое Солдатское из 155-мм артиллерийского орудия с использованием кассетных боеприпасов, снаряжённых отравляющими химическим веществом.

В результате атаки попадания кассетного снаряда в крышу районного отделения полиции образовалось аэрозольное облако, от ядовитых паров которого пострадали 19 человек. Самое здание получило значительные повреждения, восстановить его невозможно.

«Суд заочно приговорил Розлача к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Михаил Шеремет позже заявил, что химическая атака украинских подразделений на Курскую область является международным преступлением, изуверством и бесчеловечным актом. По его словам, ответственность за преступление против мирных жителей должен понести лично глава киевского режима Владимир Зеленский.

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