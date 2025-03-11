Москва, 11 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой глупостью попытки озвучивать будущие планы по урегулированию конфликта на Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Только сегодня американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать — это было бы большой глупостью», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что на фоне сообщений про якобы готовность Москвы к полугодовому перемирию на Украине, в западных СМИ появляется много неправильной информации и недостоверных слухов, а потому нужно ориентироваться только на официальные заявления.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока не демонстрирует достаточной готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Днем ранее, 9 марта, газета Financial Times написала, что киевский режим на предстоящих на следующей неделе переговорах в Саудовской Аравии с американской администрацией предложит план «частичного перемирия» с Россией.

При этом Франция и Великобритания хотят продвинуть собственный план по урегулированию на Украине. Они предлагают объявить перемирие на месяц и ввести «миротворцев» на украинскую территорию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Парижа и Лондона, отметила, что эти страны пытаются добиться передышки для Украины, чтобы она могла укрепить свой потенциал при помощи Запада. России необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.

Президент РФ Владимир Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.