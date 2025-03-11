Берлин, 11 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. После перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме у главы киевского режима Владимира Зеленского осталось не так много возможностей. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Пол Ронцхаймер в своей статье со ссылкой на украинские источники.

Серегй Корсун ИА Регнум

По словам журналиста, Трамп активно склоняет Киев к мирным переговорам, ограничивая военную поддержку ВСУ, в том числе и доступ к американским разведданным, что в условиях успехов России в зоне спецоперации существенно сокращает возможности Зеленского.

«С самого начала боевых действий вся инфраструктура Украины была ориентирована на координацию действий США. Это не то, что можно заменить в одночасье. В частности, ракеты для зенитной системы Patriot не могут быть быстро заменены из Европы», — указал обозреватель.

Ронцхаймер также уточнил, что Трамп теперь заодно с президентом России Владимиром Путиным, поэтому Зеленскому рано или поздно придётся подписать мирное соглашение на продиктованных сверху условиях.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда Зеленский начал хамским образом вести себя с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также выступил против прекращения огня, США приостановили военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в свою очередь заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта.