Якутия, 11 марта, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Новая технология увеличения нефтеотдачи позволит в течение пяти лет дополнительно добыть на Среднеботуобинском месторождении более 110 тыс. тонн нефти. Метод разработали специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтедобывающий блок «Роснефти») и тюменского научного центра компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Новая технология «Роснефти» увеличивает нефтеотдачу

Новый подход сочетает оптимальные концентрации гелевых составов, технологических режимов и скоростей их закачивания в пласт. Применение технологии на месторождении в Якутии уже позволило повысить нефтеотдачу, на 29 скважинах получен прирост добычи в 34 тыс. тонн.

Впервые в России метод увеличения нефтеотдачи применен на древних вендских отложениях в условиях аномально низких пластовых температур. Успешные опытно-промышленные работы открывают возможности тиражирования технологии на всех месторождениях компании в Восточной Сибири.