Москва, 11 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные попытки киевского режима подорвать перспективу мирного урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на брифинге 11 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Переговоров пока нет, пока американцы пытаются понять, насколько Украина готова к переговорам», — отметил он.

По его словам, атаки БПЛА со стороны ВСУ могут значительно помешать процессу мирных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока не демонстрирует достаточной готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией.

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