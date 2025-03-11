Москва, 11 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. США проинформируют Москву об итогах переговоров с украинской делегацией, которые начались 11 марта в саудовской Джидде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

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«После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами (США — Прим. ред.) проинформируют российскую сторону о результатах, это нормальная практика. А когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем», — сказал он журналистам.

По официальной информации Госдепа, госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтцпроводят встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой, министром обороны Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса ЗеленскогоАндреем Ермаком. При этом глава киевского режима не указан в списке участников встречи.

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