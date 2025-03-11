Москва, 11 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Польша не отказалась бы расширить свою территорию за счёт Западной Украины, и это не секрет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

РИА Новости/Павел Паламарчук

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе, — это не секрет», — сказал Песков, комментируя публикацию документов о попытке Львовской области договариваться с Вашингтоном в обход Киева.

По словам представителя Кремля, вряд ли такие действия указывают на распад Украины, так как в стране наблюдается «изрядная фрагментация».

Нужно понимать, что составляет предмет контракта с американским лоббистом. Может ли украинский регион отдельно заключать такого рода соглашения, зависит от законодательства страны, добавил он.

Ранее на портале американского минюста, посвященном иностранным агентам и внешнему лоббированию, появилось уведомление о контракте львовских властей, датированное январём текущего года. Из него следует, что власти, в частности глава региона Максим Козицкий, договорились с лоббистской фирмой Color Nine Group о безвозмездном представлении интересов области в США.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову. Он отметил, что республика, которую бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль окрестил «гиеной Европы», всегда претендовала наиболее последовательно на свои так называемые «восточные кресы».

Издание infoBRICS сообщило 4 февраля, что соседние страны могут предъявить претензии на часть территорий Украины из-за проявления киевским режимом радикального национализма. По словам авторов статьи, речь идёт о Польше, Румынии и Венгрии.