Москва, 11 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы внести свой вклад и предотвратить условия, способствовавшие началу специальной военной операции. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

По словам представителя Кремля, организация имеет большие проблемы.

«Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать», ― указал Песков.

Он также добавил, что у президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, прибывшим в Москву с рабочим визитом. По словам Пескова, переговоры с ОБСЕ ведутся по линии Министерства иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА Регнум, высокопоставленная делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с генеральным секретарем прибыла в Россию с рабочим визитом 11 марта. Синирлиоглу отвезли на место падения украинских дронов в Московской области, сбитых после массированной атаки.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это сделано для того, чтобы Синирлиоглу своими глазами смог увидеть последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на жилые дома, а не узнать о происходящем из сводок. По словам Захаровой, атака дронов ВСУ на деле, а не на бумаге покажет генсеку ОБСЕ, что в действительности представляет собой киевский режим. Дипломат отметила, что такие действия демонстрируют террористическую сущность Киева.

Затем переговоры с генсеком ОБСЕ провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что организация находится в очень глубоком кризисе, в который её загнали страны НАТО и Евросоюза. Все изначальные цели создания ОБСЕ и принципы, на которых она зиждется и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются, указал Лавров.