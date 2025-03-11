Москва, 11 марта, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нужным и правильным решение показать генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских беспилотников в Москве.

МИД РФ Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу

«Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах», — отметил Песков.

По его словам, ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО, «хотя могла это сделать». Песков призвал не преувеличивать ожидания от того, что увиденное делегацией отразится на позиции организации.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

По словам главы региона, медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. В частности, шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину с травмами головы. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

О падении обломков дронов информировали из подмосковных Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедова, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что данная атака доказывает террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».