Москва, 11 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Россия хочет видеть Сирию стабильной, процветающей и дружественной. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы хотим видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной», — отметил он, отвечая на вопрос о будущем республики.

Песков также подчеркнул важность обеспечения стабильности в этой стране, учитывая общую взрывоопасность Ближнего Востока. По его словам, нестабильность в одном государстве региона может вызвать цепную реакцию в соседних.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента республики Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы. По информации курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей.

Позже, 9 марта, начались бои в портовом городе Баниясе провинции Тартус. По информации сирийского государственного агентства SANA, сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытаются вернуть объект под контроль.

10 марта президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что республика заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола между странами.