Москва, 11 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. В России заранее провели мероприятия подготовительного характера, которые позволяют обеспечивать защиту Москвы, Подмосковья и других регионов, заявил 11 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Станислав Красильников

Так он ответил на вопрос, какие мероприятия будут проведены после атаки беспилотников ВСУ.

«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. Это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 беспилотников ВСУ над территорией десяти российских регионов, в том числе 126 над территорией Курской области и 91 над Московской областью. Сообщалось о падении обломков дронов в Коломне, Зарайске, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Домодедове, Подольске, Электростали и других населённых пунктах.

В Подмосковье два человека погибли, кроме того, медики оказали помощь 13 пострадавшим, в том числе троим детям. Была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Об атаке доложили президенту Владимиру Путину.

Песков ранее отметил, что если ВС РФ атакуют исключительно военные объекты, то киевский режим — социальные объекты и жилые дома, что подтверждает его нацистскую сущность. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя и отметила, что такие действия доказывают террористическую сущность киевского режима.